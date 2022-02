“Um cliente passa a ser um amigo”

A H.M. pinturas e restauros celebra, este ano, oito anos de existência. Hugo Martins conta ao jornal O Almeirinense as razões que levaram à criação deste negócio, e as diferentes Áreas de atividade que esta empresa abrange.

Quantos anos tem a H.M. Pinturas e restauros?

A H.M. pinturas e restauros já vai fazer este ano em outubro de 2022, oito de existência.

Como surgiu?

A H.M. Surgiu numa situação onde eu deixei de trabalhar numa empresa e pensei em voltar a iniciar esta atividade novamente onde tinha dado baixa dela uns anos antes, e isto foi novamente a realização de um sonho.

Que tipo de trabalho fazem?

A H.M., neste momento, faz todo o restauro em construção civil, e estamos muitoligados a duas marcas de óticas em Portugal, com muito bom nome. Brancoptica, Opticalia e Multiopticas.

Felizmente tem existido muito trabalho?

Felizmente sim, também fazemos por isso fazermos um trabalho de qualidade para satisfação dos nossos clientes.

Mesmo na pandemia?

Sim, mesmo na pandemia, foi onde trabalhamos mais ainda, pois surgiu novas oportunidades.

Quantas pessoas trabalham convosco?

Neste momento, trabalhamos com muitas equipas de várias áreas na construção Civil, onde fazemos várias parcerias.

Fazem trabalhos muito para lá do nosso concelho? Vão até onde?

Fazemos trabalhos no concelho e em vários concelhos, por exemplo em Lisboa, Cartaxo, Peniche, etc. deslocamo-nos numa área de 150 km.

O que vos deixa satisfeitos no final de uma obra?

Aí vem a melhor parte, que é ver o cliente satisfeito e a agradecer-nos pelo trabalho realizado, e assim trabalhamos com carinho e dedicação. Um cliente da H.M. passa a ser um amigo que temos ali ao nosso lado e que confia em nós, isto é o bom da H.M., que cria sucesso no mercado, confiança, dignidade, e vontade de trabalhar, vencer, dedicação e carinho a todos os projetos que nos apresentam, e sempre com uma enorme vontade de realizar o sonho desses clientes.

Quem não vos conhecer, como se apresentam?

A apresentação da H.M. passa pelo nosso profissionalismo e qualidade.A H.M. trabalha com materiais de qualidade e parceiros com profissionalismo, e temos a nossa página no facebook onde podem ver muitos dos nossos trabalhos ,em Hugo Martins.

Dão orçamentos grátis?

Claro que sim, aliás, fazemos questão de orçamentar todos os orçamentos grátis e de aconselhar o cliente.