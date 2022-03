Homem dispara contra jovens no Jardim da República

Um homem, com sinais de embriaguez, disparou contra um grupo de jovens no jardim da Républica, em Almeirim.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o homem começou a urinar na via pública e foi chamado por um grupo de jovens que estava no jardim. Foram trocadas algumas palavras e depois o homem foi ao carro, onde tinha uma arma.



Efetuou alguns disparos até que o grupo de jovens se colocou em fuga.



A GNR foi chamada ao local e já de madrugada terá identificado o autor dos disparos e apreendido a arma.

(em atualização)