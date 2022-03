Biblioteca recebe exposição fotográfica de Fátima Condeço

Fátima Condeço, decidiu organizar uma Exposição Fotográfica Intitulada de “Clico, Logo Existo”.

Esta exposição contém 59 fotos tiradas em casa, no quintal e durante breves caminhadas, durante o 1º confinamento, tal como referiu Fátima Condeço ao jornal O Almeirinense: “Durante o 1º confinamento decidi tirar uma foto por dia e publicar no Instagram. Para mim esse confinamento durou até ao último dia de aulas online. Comecei a publicar as fotos no dia 14 de março. A exposição tem 59 dessas fotos. São fotos tiradas, essencialmente em casa, no quintal e algumas durante as breves caminhadas.”

A exposição irá decorrer no Átrio da Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval, de 14 de Março a 11 de Maio, das 9h30 ao 12h30, e das 14h00 às 18h00, durante os dias úteis.