Paço vence com goleada. Benfica perde fora de portas. U. Almeirim goleado e caiu para a penúltima posição. Fazendense pode chegar-se mais à frente.

A equipa de Paço dos Negros voltou a pontuar e desta vez com direito a goleada. A receção ao Coruchense B terminou com um concludente 4-1 com golos de Christophe, Nuno Ramos, Pedro Pereira e Ivo.



Ainda nesta segunda divisão distrital o Benfica do Ribatejo na deslocação ao Rebocho perdeu pela margem mínima (1-0).



Na primeira distrital o Fazendense no seu reduto pode aproveitar para se voltar a aproximar dos lugares de subida caso vença o jogo de hoje marcado para as 17.30 diante do Salvaterrense. Já ontem no jogo grande o Rio Maior venceu por 3-1 o U.Tomar.



O U.Almeirim até começou a vencer em Samora Correia mas acabou por sair goleado por 4-1. Com este resultado o União caiu para o penúltimo lugar, que dá direito à despromoção.