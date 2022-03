Câmara compra terreno para aumentar oficinas

A Câmara Municipal de Almeirim vai comprar um pavilhão na zona industrial para centralizar as oficinas e libertar espaço no Bairro S. João Batista para aumentar a habitação social.



O ALMEIRINENSE sabe que o terreno custa 330 mil euros e foi aprovado, com seis votos a favor (PS) e uma abstenção (CDU), o empréstimo para aquisição de imóvel.



A compra deste espaço insere-se na ideia de centralizar as oficinas e ao mesmo tempo conseguir libertar espaço no Bairro S. João Batista, onde agora está a serralharia.