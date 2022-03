Poeta Francisco Henriques homenageado na Biblioteca Municipal

Foi organizada uma homenagem, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, na manhã de 21 de março, ao poeta Almeirinense Francisco Henriques.

Na homenagem, os responsáveis pela Biblioteca, juntamente com o Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, procederam à abertura do fundo documental do Poeta Francisco Henriques.

A abertura deste fundo foi possibilitada pela família do Poeta, que fez questão de doar uma parte significativa do espólio à Biblioteca Municipal.

Segundo a Câmara, esta homenagem é feita “a uma referência na cultura do nosso concelho” que, “se tivesse vivido noutros tempos, com outras oportunidades, seria uma referência maior do nosso país”.

Na homenagem, o presidente da Câmara de Almeirim referiu que este espaço foi concebido para promover e estudar a obra de Francisco Henriques e divulgá-la junto da comunidade almeirinense.

Numa breve conversa com o nosso jornal, o filho do poeta, José Henriques, espera que o Pai possa ser recordado como uma pessoa “boa e simples” que ao longo da sua vida “manteve uma relação muito próxima com a cidade de Almeirim”.

O filho revela que o espaço dedicado à obra de Francisco Henriques vai ser ampliado com o restante espólio, constituído por milhares de livros.

No decorrer do evento, foram declamados vários poemas para celebrar a obra, a vida e as várias facetas poéticas de Francisco Henriques.