“Estas viaturas têm acompanhado a evolução dos tempos”

A Rulimov foi premiada com o segundo lugar na convenção de vendas da Ligier Microcar em 2021. A nível nacional, a Rulimov Lda. consegue manter o segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo e esse foi o pretexto para a entrevista a Rui Caniço, administrador.

Quando surgiu a Rulimov?

A Rulimov foi constituída em 2010, mas o sócio-gerente já exercia a atividade em nome individual desde 2000, comercializava quadriciclos novos e usados.

A Rulimov tornou-se concessionário oficial da Microcar/Ligier, e em 2015 abriu a sua sede na zona industrial em Almeirim, onde também tem oficina especializada em quadriciclos.

Como tem corrido esta aposta?

Este mercado tem vindo a crescer, e conquistando o cliente mais jovem. Inicialmente, era um mercado direcionado, quase exclusivamente, a clientes reformados com carta de ciclomotor AM, mas com o evoluir, tanto a nível de mecânica como de aparência das viaturas, o nosso tipo de cliente é cada vez mais jovem.

Tendo em conta que para conduzir estas viaturas basta ter a carta AM, torna-se mais acessível a todo o tipo de cliente, desde que tenha 16 anos ou mais.

O que os vossos clientes procuram mais num quadricico?

O nosso cliente procura cada vez mais o conforto, segurança e praticidade, e estas viaturas têm tudo isso. São viaturas seguras e confortáveis e muito fáceis de conduzir, pois têm caixa automática. São viaturas a diesel com um consumo muito baixo, cerca de 3,5L/100.

A vossa empresa não vende só. Também têm oficina ?

Somos representantes oficiais da Ligier/microcar, líderes de venda, mas temos oficina especializada em qualquer marca de quadriciclo onde prestamos apoio ao cliente, desde a mecânica à pintura.

Não acha que é depreciativa a denominação de “papa reformas”?

Logo desde o início, estas viaturas eram chamadas de carros sem carta, papa-reformas, mata-velhos, etc, que associamos ao facto de que o tipo de cliente era o reformado. Mas com o evoluir das viaturas e do tipo de cliente, achamos que essas designações estão totalmente desadequadas. Estas viaturas são quadriciclos ligeiros ou quadriciclos pesados, dependendo das características.

Os quadriciclos oferecem, hoje em dia, itens como ar condicionado, travões de disco nas quatro rodas, airbag de condutor, ecrãs táteis, painéis de instrumentos digitais ou luzes em LED. Isto é sinal que têm evoluído também?

Conforme já explicado anteriormente, como estas viaturas começaram a evoluir e a ter procura por parte de clientes mais jovens, as marcas tiveram de adaptar as viaturas ao tipo de cliente. Tornando- as cada vez mais modernas e equipadas.

É importante também desmistificar a questão da carta de condução. É necessário dispor de licença de condução AM para conduzir quadriciclos ligeiros (a maioria deste tipo de veículos) ou carta de condução B1, no caso de quadriciclos pesados. Concorda que seja assim?

Para conduzir estas viaturas tem de ter mais de 16 anos e carta AM, no caso de quadriciclos ligeiros, e a carta B1 para os quadriciclos pesados, como é o caso dos de 4 lugares.

Estes carros vão também acompanhar a tendência de passarem a elétricos?

Estas viaturas têm acompanhado a evolução dos tempos e prova disso é que também temos quadiciclos elétricos.