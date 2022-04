Mais de 1450 vinhos a concorrerem aos melhores vinhos do ano

A 9ª edição do Concurso Vinhos de Portugal recebeu mais de 1450 inscrições, o número mais elevado desde o arranque da iniciativa. A concorrerem aos melhores do ano, os vinhos inscritos vão ser avaliados por especialistas do sector e os vencedores serão revelados no Jantar e Cerimónia de Entrega de Prémios que vai realizar-se no dia 6 de Maio, no Convento de São Francisco em Santarém.

A 1ª fase do Concurso Vinhos de Portugal decorre nos dias 2, 3 e 4 de Maio, no CNEMA, em Santarém, onde haverão sessões técnicas de prova das 9h às 13h. Neste período, os produtores estarão a escrutínio do Júri Regular, constituído por 109 especialistas, 86 jurados nacionais e 23 internacionais do sector, entre os quais enólogos, sommeliers, jornalistas, wine educators e outros. Entre os jurados internacionais destaca-se Amelia Singer, do Reino Unido; Araik Manukyan e Kateryna Yushchenko da Ucrânia; Henrik Dahl Jahsen da Noruega; Maurício Roloff e Eduardo Milan do Brasil; Fredrik Akerman da Suécia; Georgina Estrada do México e Julia Coney, Randall Bertão e Scott Zebarth dos EUA. Nestes três dias vão também decorrer Masterclasses, jantares com produtores, visitas e múltiplas provas de vinhos.

Nos dias 5 e 6 de Maio, o Grande Júri reunirá para a 2ª fase do Concurso, momento em que irá eleger os Grandes Ouros e os Melhores no Ano. Os vencedores serão conhecidos no dia 6, no Convento de São Francisco em Santarém, no Jantar e Cerimónia de Entrega de Prémios, evento em que será necessário reservar a presença. Para se inscrever basta contactar a organização através do site oficial – https://concursovinhosdeportugal.pt/index.php .

A iniciativa da ViniPortugal vai distinguir, pelo 9º ano consecutivo, os melhores vinhos nacionais pela sua diversidade e qualidade, orientando e motivando produtores a lançarem vinhos diferenciadores e de excelência e que contribuam também para posicionar Portugal enquanto produtor de referência nos mercados de exportação. Neste âmbito, e à semelhança das edições anteriores do Concurso, a Viniportugal garantirá ainda a presença dos vencedores das medalhas “Grande Ouro” e “Ouro”, em eventos internacionais deste ano.

A par da distinção dos melhores vinhos do mercado nacional, o Concurso Vinhos de Portugal é um ponto de encontro entre produtores e especialistas nacionais e internacionais que durante uma semana partilham experiências e criam sinergias entre si.