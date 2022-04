”A enguia é de muito boa qualidade”

António José Charana Vieira seguiu o pai e é pescador no Rio Tejo. Em entrevista ao nosso jornal lança uma reflexão sobre os problemas da poluição e falta de água no rio e elogia a Quinzena da Enguia.

Como começou o gosto por esta atividade?

O gosto por esta atividade já está no sangue. É algo que se sente, mas não se sabe explicar.

Que influência tiveram o seu pai e avô na escolha desta profissão?

Tiveram muita, toda a influência na aprendizagem desta profissão. Foi com eles que comecei e depois só tive que aperfeiçoar e modificar as artes de pesca.

Que diferenças há dos tempos em que pescava com eles e agora?

Há muitas, aliás é tudo diferente. Os tempos são outros. A captura é muito mais intensiva: eles andavam a remos, nós andamos a motor. Nós deslocamo-nos com muito mais facilidade, eles só pescavam no rio Tejo. Eu já pesco no país todo, chego a qualquer lado com facilidade.

Que explicações tem para existir menos peixe? Antigamente a pesca no Rio Tejo era muito abundante?

A razão principal para a falta de peixe no rio Tejo é a poluição. Antigamente, todos os pequenos ribeiros eram limpos e abundantes em enguias e outros peixes, hoje estão secos, ou são meros esgotos que transportam produtos químicos e onde nada consegue viver. Se juntarmos a isso algumas espécies de aves que alguém se lembrou de proteger, como os Corvos Marinhos e as Cegonhas, que comem todos os peixinhos que aparecem, tendo em conta que as enguias precisam de águas pouco profundas quando bebem, escusado será dizer que limpam tudo.

Quais as espécies que mais há na nossa zona?

A nossa zona é muito rica em barbo, fataça, enguia, carpa, saboga, sável, lampreia, e lagostins.

Estamos a poucos dias da quinzena da Enguia. O quanto é importante este evento?

É muito importante para manter a nossa tradição e dar a conhecer as nossas raízes. A enguia este ano é muito pouca mas é de muito boa qualidade, é um pouco grossa, como há pouca água, é mais difícil de apanhar enguias finas, estão mais à mercê dos predadores .

Este ano há muita enguia? E é boa? É um peixe que está em vias de extinção?

Não há muitas enguias, mas também não está em vias de extinção. No entanto, se não se tomar medidas contra a poluição que está à vista de todos e ninguém quer ver, ainda vão apontando o dedo aos pescadores como se fôssemos marginais… mas esquecem que quando matam não é só uns peixinhos, é tudo o que mexe. Eu já vi descargas em que nem as rãs escapam.