“O Teu Tio Pedro”:  o livro que relata a história da perda de um irmão

Escrito por Patrícia Costa Mateiro, “O Teu Tio Pedro” é um livro inspirado no blog com o mesmo nome, que a autora criou após a perda do seu único irmão – Pedro –, poucos meses depois de ter sido mãe pela primeira vez. Foi uma “fórmula” que encontrou para agarrar memórias, mantendo-as o mais vivas possível. O lançamento deste emocionante livro acontece na sexta-feira, dia 20 de maio, pelas 18h30, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém. A apresentação é pública e vai ser feita por Patrícia Costa Mateiro, por Andreia Salgueiro, diretora editorial da Alfarroba, e pela escritora e fotógrafa Isabel Saldanha, sua amiga e autora do prefácio.

Patrícia Costa Mateiro criou o blog “O Teu Tio Pedro” – https://oteutiopedroblog.com/ – em 2006, um ano depois do seu único irmão ter morrido num inesperado acidente de mota, aos 22 anos, e de sentir necessidade de escrever sobre ele, contando a João Maria, na altura o seu único filho, quem foi o tio Pedro. Hoje, o João Maria é o mais velho de três rapazes: o João, o Pedro e o Zé – e todos têm o privilégio de conhecer bem o tio Pedro. Após estes anos, a autora decidiu abraçar a aventura de lançar um livro, com o mesmo nome, com o objetivo de partilhar a dor da perda de um irmão, ajudando-a a si e a outras pessoas que tenham passado por esta ou por uma dor semelhante; e de fazer uma nova homenagem ao seu irmão. O livro reúne ainda os textos que mais entusiasmaram os leitores do seu blog e que falam de maternidade, mas também de assuntos que marcaram e divertem a autora. Patrícia tem um grande marco de tristeza na sua vida, mas é uma pessoa leve e muito divertida, não deixando ninguém indiferente quando com ela se cruza.

Segundo a autora: «a partilha da minha dor através das palavras, em parte, liberta-a e percebi que surte o mesmo efeito com quem me lê. (…) Sei de cor que a saudade se pode molhar. E lavar. Sacudir, estender, secar, dobrar, guardar. Repetir e voltar a usar. Aprendi com a idade que o medo nos impede de continuar. Que parte do que vivemos foi desejado. E planeado. E tudo o resto foi a mudança dos planos que a vida nos desenhou. E sinto que esta é a altura de colocar parte das minhas memórias e da minha saudade num livro.».

Nas palavras de Isabel Saldanha, no prefácio «… a auscultação desta dor tem a pretensão humana de a tornar mais familiar e simultaneamente mais única. Quando não podes oferecer o tempo, a quem partiu, sentes a necessidade honesta de lhe entregar um sentimento artesanal, cozido em forno de lenha num coração que ficou aberto, uma dor singular, a dor das histórias por viver, o lapso do presente que ficou em suspenso, o futuro que não se deixou concretizar».

O “O Teu Tio Pedro” é publicado pela editora Alfarroba, e vai estar à venda por €12,50, a partir do dia 20 de maio, no local da apresentação, no site da editora (www.alfarroba.com.pt) e nas livrarias aderentes.