Restaurante Tertúlia da Quinta há nove anos consecutivos no Guia Boa Cama Boa Mesa

O restaurante típico da região de Almeirim, fundador e pertencendo à Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra de Almeirim acumula desde 2014 a distinção de restaurante recomendado no Guia do Expresso Boa Cama Boa Mesa onde são selecionados os Melhores Restaurantes de Portugal.

A Sopa da Pedra de Almeirim, as caralhotas cozidas em forno de lenha, o vinho da casa (Portão da Tertúlia) e o premiado arroz doce são alguns dos chamarizes deste restaurante decorado com uma mostra de utensílios, objetos e costumes da lezíria do Tejo, e de Almeirim em particular. As especialidades do chefe de cozinha, Gonçalo Sérgio, são o toiro bravo no forno, o chambão de novilho bravo estufado, o alguidar de matança com migas, o polvo na broa à tertúlia, o bacalhau assado na brasa e as cataplanas.

Depois há uma vasta oferta de bifes de carne de bovino , peixes grelhados e muitas e variadas entradas, onde a mestria do chefe Gonçalo faz a diferença.

“Mais um ano de mérito que partilho com toda a equipa da Tertúlia e com o seu envolvimento diário. Aos nossos clientes e amigos igualmente um grande obrigado por nos preferirem. Os últimos anos não foram fáceis, mas tudo fizemos para manter os padrões de qualidade, de atendimento e de diferenciação da nossa ementa e do nosso espaço” partilha Sérgio Rodrigues proprietário do projeto.

O restaurante Tertúlia da Quinta o ano passado abriu uma esplanada, na zona do quintal, para proporcionar, a quem o visita, um espaço fresco e agradável ao ar livre e oferecer uma refeição ainda mais agradável.

“É com enorme orgulho de toda a equipa que partilhamos nove anos consecutivos , sendo porventura o restaurante na região que acumula mais anos consecutivos como restaurante recomendado, no respetivo guia”, acrescenta Sérgio Rodrigues.