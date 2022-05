Até ao próximo sábado, dia 21 maio, as temperaturas vão subir em Almeirim e chegar mesmo aos 36 graus.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, terça e quarta as temperaturas máximas vão chegar aos 29 graus e na quinta aos 33. Depois na sexta-feira, dia 20, atinge os 35 e no sábado os termómetros chegam aos 36.



A partir de domingo, as temperaturas vão descer, mas fixam-se entre os 32 e os 29.