Campeonato Amador de Futsal com três jornada concluídas

Após três jornadas do campeonato amador de futsal já se vão destacando os melhores conjuntos. A Rádio Marinhais/AFM conseguiu, finalmente, a primeira vitória no campeonato amador de futsal. Uma bela exibição dos pupilos treinados por Marco Coelho valeram três preciosos pontos na luta pelo apuramento para a próxima fase.

O adversário era a APA, equipa experiente de Alcanhões, contudo a qualidade de Paulo Oliveira – 2 golos e uma assistência – aliada á exibição do conjunto valeram o triunfo por 6-2. Nos outros jogos destaque para duas goleadas em cada grupo: os 11-0 dos Renegados á Azinhaga – hattrick de Yuri Pierre – e os 10-4 dos Scorpions á equipa de Alviela – destaque aqui para João Castro com 5 golos e Miguel Luis com 3 – e para fechar, num dos melhores jogos do torneio até ao momento a equipa scalabitana do Real venceu 4-3 os Red Star Malpik com Diogo Jesus a marcar mais 2 golos para o seu historial nesta competição. Grupo A- Borussia 6, APA 4, Scorpions 4, Marinhais 3, Alviela 0. Grupo B- Renegados 9, Real 6, Malpik 3, Bayer 0, Azinhaga 0. Próxima jornada 21-05 no pavilhão da escola Alex Herculano os jogos: 16h- Azinhaga vs Malpik; 17h- Real vs Bayer ; 18h- APA vs Borussia; 19h- Scorpions vs Marinhais.



Em Aveiras de cima jogou-se a 2ª jornada com os resultados: UD Malaqueijo 4-1 Manchester On Fire e Tigers 4-2 Futurcabo. Classificação- Shakhtar 3, Tigers 3, Malaqueijo 3, Futurcabo 1, Manchester 1. Este sábado 21-05 no pavilhão da casa do povo jogam: 18h- Futurcabo vs Malaqueijo e 19h- Manchester on Fire vs Shakhtar Desonesto.