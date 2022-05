Teqball: Dia preenchido em Almeirim

O Teqball chegou a Almeirim para ficar, depois de, no passado mês de fevereiro, ter recebido a etapa inaugural do Circuito Nacional de Teqball 2022, o Ringue junto ao Pavilhão ABC, recebe uma nova competição.





No próximo sábado, dia 21 de maio vai-se realizar um torneio de Doubles, “Pontapé de Saída Teqball Cup”, organizado, no âmbito da PAP, pelo jovem Duarte Nunes, jogador de Futsal no SL Benfica e aluno da Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém.





Este evento é destinado a jovens atletas que se estão a estrear no Teqball e conta com a parceria do FutAlmeirim e o apoio da Federação Teqball Portugal, apesar de não ser uma prova oficial.



Há prémios para as três primeiras duplas e as inscrições esgotaram muito rapidamente, com as 12 vagas já preenchidas.



A partir das 14h a bola começa a saltar nas mesas e, no final, haverá oportunidade para todos os que quiserem experimentar esta modalidade.



Podem consultar os grupos, horários, jogos e resultados no site oficial da prova em: https://www.fteqball.pt/Tournaments/pontapesaida

