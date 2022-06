Seguros de Crédito são ferramenta de apoio ao crescimento dos negócios no atual contexto de incerteza

O contexto de pandemia, aliado ao rebentamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem marcado a economia global quer com o aumento da inflação, quer com o aumento dos custos de financiamento. Num cenário dominado pela incerteza – das cadeias de abastecimento mas também das tendências de consumo – a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e a COSEC, juntaram-se para um seminário sobre os impactos no setor agroalimentar no atual contexto de evolução das economias, bem como a importância dos seguros de crédito como apoio ao crescimento dos negócios neste contexto.

António Campos, Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, acolheu os mais de 70 participantes na sessão e agradeceu a presença dos oradores. Referiu, na sessão de abertura do webinar, que a temática “está na agenda do dia” e que a COSEC “pode ser um importante parceiro das empresas no atual cenário de incerteza, uma vez que permite que as mesmas possam crescer, nomeadamente nos mercados externos”.

O acolhimento, por parte da COSEC, foi efetuado por Ana Carvalho, membro do Conselho Executivo desta seguradora. “A COSEC resolveu desafiar a NERSANT para realizar uma sessão ligada à temática da incerteza e do contexto atual, em particular como o Seguro de Crédito pode ser uma ferramenta de apoio às empresas”, começou por referir a profissional, acrescentando que o Seguro de Crédito “pode ser uma alavanca para o desenvolvimento dos negócios das empresas, no atual contexto de crise, de forma segura e sustentada”. Ana Carvalho apresentou de seguida a COSEC, “líder nacional de seguro de crédito e seguro de caução com mais de 53 anos que conta na sua estrutura acionista com a solidez do Banco BPI, um dos maiores grupos financeiros portugueses, e a experiência da Allianz Trade, líder de Seguro de Crédito a nível mundial” e mostrou-se bastante agradada com “os mais de 70 participantes no webinar”.

Seguiu-se intervenção de Roberta Fortes, da Allianz Trade, que efetuou um enquadramento macroeconómico da atual conjuntura, sendo o tema da sua intervenção a “Economia Global: Energia, Comércio e Ondas de Choque Financeiras”.

“A economia global está a desacelerar em grande parte devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia e numa altura em que a economia ainda não tinha recuperado totalmente dos efeitos da pandemia”, começou por dizer, acrescentando que “mais recentemente, em abril, tivemos um novo confinamento na China”, o que resultou no “aumento da inflação”, em “perspetivas de menor crescimento económico”, “pressão nas cadeias globais” e “aumento acentuado dos riscos”.

Roberta Fortes prevê, desta forma, que “os custos de financiamento – que ainda estão baixos – estão a chegar ao fim. Tudo aponta para um aumento significativo das taxas de juro, ou seja, para um aumentos dos custos de empréstimos”, referiu, acrescentando que “os riscos de insolvência devem aumentar”.

Quanto a Portugal, a profissional mencionou “um crescimento económico em Portugal forte, robusto”, embora o cenário seja, de igual modo, incerto. “As perspetivas não são assim tão claras. A inflação está elevada em Portugal. Há, portanto, perda de receita dos trabalhadores, pelo que existe uma certa dúvida se o consumo vai continuar no ritmo que foi observado no 1.º trimestre”. Quanto ao comércio externo, o crescimento deverá ser “mais moderado, porque os principais parceiros de Portugal estão na Europa, expostos ao conflito ou que já estão em perspetivas de recessão, como é o caso do Reino Unido, o que não deverá ajudar no PIB português”. “O apoio do Governo vai ser bastante importante”, concluiu Roberta Fortes.

Emanuel Anselmo, da COSEC, deu a conhecer a seguradora enquanto parceira no desenvolvimento de empresas em Portugal, explicou o que são os seguros de crédito e elucidou sobre os serviços da seguradora. Referiu que “o atual cenário de incerteza resulta naturalmente no aumento do risco”, devendo as empresas “proteger o seu negócio contra o risco de não-pagamento”. “Independentemente da dimensão ou volume de negócios da sua empresa, do mercado ou setor onde atua, encontrará nas ofertas de seguro COSEC a solução mais adequada para a proteção e crescimento da sua empresa, com a tranquilidade da proteção das suas vendas a crédito para que possa concentrar-se nos reais desafios da sua atividade”.

“25% das insolvências têm como origem atrasos nos pagamentos que depois asfixiam a tesouraria das empresas”, revelou Emanuel Anselmo, lançando o mote para explicar como funciona a COSEC, “que dispõe de um sistema de informação próprio, que lhe permite gerir e acompanhar o risco” e que apresenta “êxito comprovado nas recuperações de crédito”.

Quanto ao Seguro de Crédito, o profissional explicou que “permite a gestão eficaz do crédito a Clientes e cobre os prejuízos decorrentes do não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços, em Portugal ou no estrangeiro. Destina-se ao mercado empresarial (Business to Business) e oferece um serviço de apoio para minimizar situações de incumprimento e otimizar a gestão de risco da empresa”, esclareceu.

Quando às vantagens para as empresas seguradas, Emanuel Anselmo referiu que “contratar uma apólice não significa apenas a segurança do pagamento de uma indemnização perante um sinistro, ela será a principal ferramenta para que possa evitar perdas previsíveis. Caso ocorram perdas não previsíveis, haverá lugar a indemnização”. Para além disso, fez saber, o Seguro de Crédito “previne perdas e protege a tesouraria das empresas, em caso de incumprimento no pagamento das vendas a crédito”, “melhora a monitorização financeira e eficácia operacional, com o apoio de uma equipa especializada na avaliação das decisões de crédito, sustentadas pelo acesso à maior base de dados empresarial em Portugal”, “fortalece a relação financeira da empresa com os credores, pela segurança de conversão das contas em crédito em ativos realizáveis e pela proteção da carteira de clientes” e “auxilia na expansão de vendas, garantindo a avaliação de clientes (atuais e potenciais) e a permanente monitorização de risco”. “Rentabilidade, tranquilidade, competitividade (através de prospeção de negócios) e eficiência são as mais-valias do Seguro de Crédito para as empresas seguradas”, resumiu, desta forma, o profissional.

No final das apresentações houve espaço para questões da plateia, tendo a COSEC colocado a sua seguradora à disposição dos interessados em efetuar esclarecimentos de modo mais privado.

De referir que a COSEC é a seguradora líder em Portugal no ramo do seguro de créditos, oferecendo as melhores soluções para apoio à gestão e controlo de créditos, bem como garantias de seguro caução.