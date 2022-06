Chamusca distinguida na área “Oportunidades de Prática Outdoor”

O Município da Chamusca foi distinguido com o prémio de Reconhecimento de Concelho de Excelência na área de “Oportunidades de Prática Outdoor”, na categoria dos Municípios até 10.000 habitantes, numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro em parceria com a Associação Patrulheiros.

O galardão foi atribuído, na sequência da candidatura apresentada pelo Município da Chamusca, no âmbito do Programa Município Amigo do Desporto (MAD), que integra atualmente 165 concelhos do continente e ilhas.

A cerimónia de entrega do prémio decorreu no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, em março, durante o XIV Seminário dos Municípios Amigos do Desporto, subordinado ao tema “Boas Práticas de Mobilidade Ativa nos Municípios”.

O concelho da Chamusca reúne uma variedade de locais ao ar livre, dotados de equipamentos de fitness municipais, espaços verdes ou zonas ribeirinhas onde se pode praticar diversas atividades desportivas em espaços naturais e artificiais, quer sejam de lazer, organizadas, em grupo ou individual, dos quais se destaca os polivalentes descobertos com rede total em todo o concelho, o centro de BTT/Cycling, no Arripiado, que conta com sete percursos e uma ligação a Coruche, com um total de 362 Km, assim como diversos percursos pedestres, de trail e o skate park.

Ao todo são mais de uma dezena de locais onde se pode aventurar num treino, numa caminhada ou apenas num passeio sem gastar um cêntimo, disfrutando da natureza no seu estado mais puro.

O Município da Chamusca vê assim reconhecido o seu papel na promoção da prática desportiva ao ar livre, uma área em que tanto apostou nos últimos anos, a pensar no bem-estar da população do concelho e não só.

Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, considera que esta distinção “é o reconhecimento da aposta que o município tem vindo a fazer na área desportiva, promovendo as boas práticas de mobilidade ativa no concelho e um estímulo à sua continuidade e à sua multiplicação”.