“Foi um privilégio ter servido esta causa”: José Alberto Vitorino agraciado com medalha de mérito

O ex-comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, José Alberto Vitorino, foi condecorado com a medalha de mérito de proteção e socorro, esta quarta feira, 1 de junho, no Jardim da Liberdade, em Santarém.

A homenagem ocorreu no âmbito da apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) do distrito de Santarém.

Para além do comandante José Alberto Vitorino, outros três ex-comandantes da região (Comandante Manuel Andrade Rufino; José Rosa Reis Curado; Adelino Lourenço Gomes) foram igualmente condecorados.

José Alberto Vitorino, que comandou as corporações de Almeirim, Santarém e Salvaterra de Magos, dedicou mais de 40 anos à causa da proteção e do socorro. O comandante Almeirinense, ao longo deste período, “mostrou sempre excecional zelo no cumprimento dos seus deveres, (…), nomeadamente nas funções que lhe foram conferidas no Comando Nacional de Operações de Socorro, onde desempenhou funções durante vários anos”.

O Ex-comandante, ao longo da sua carreira, trabalhou sempre em prol do dinamismo, da eficiência e da liderança, nas inúmeras solicitações operacionais que desempenhou.

Em declarações ao Jornal O Almeirinense, o comandante agradeceu o reconhecimento prestado pelo Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sublinhado que “vale mais tarde do que nunca”: “ Penso que é uma forma de as pessoas reconhecerem o trabalho ao longo dos anos; nem sempre o trabalho é reconhecido. Mas penso que vale mais tarde do que nunca”.

O comandante José Alberto Vitorino fez um balanço positivo dos últimos 40 anos, e explica que foi um privilégio abraçar a causa da proteção civil: “ Para mim é um privilégio ter servido esta causa. Eu abracei esta causa, tinha os meus 17 anos; e foi uma vida que não fiz mais ou melhor porque não sabia ou podia.”

No que diz respeito à proteção civil, o comandante considera que a capacidade de resposta evoluiu significativamente nos últimos anos. Os meios operacionais e técnicos, segundo José Alberto Vitorino, são hoje muito “superiores”, e explica que no seu tempo as corporações eram muitas vezes obrigadas a “improvisar” para “atingir alguns objetivos”.

A secretaria de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, marcaram presença na cerimónia, e destacaram os feitos do ex-comandade dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, também não ficou indiferente, e dedicou algumas palavras especiais ao comandante Almeirinense: “ É um amigo que tenho para a vida. O Comandante José Alberto é um homem que fica para a vida pela maneira como consegue conciliar e fazer as coisas, mas também pela sua capacidade de liderança invejável.”

Pedro Ribeiro, por sua vez, que marcou presença em representação de Anabela Freitas, presidente da comissão distrital de protecção civil de Santarém, considera que é importante ” reconhecer aqueles que no passado nos permitiram estar aqui, com estes níveis de operacionalidade e capacidade”.

Na cerimónia foi ainda realizada uma formatura que juntou quatro secções de bombeiros, brigadas da Força Especial de Proteção Civil e do ICNF, e meios das várias forças que estarão envolvidas na resposta aos incêndios este ano. A força anunciada inclui 21 elementos da Força Especial de Proteção Civil, 147 Sapadores Florestais, 62 operacionais da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, 71 elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, 18 operacionais da Polícia de Segurança Pública, 17 agentes da Proteção da Natureza e 37 operacionais da Aliança Florestal Celbi e Caima.

O final da cerimónia ficou marcado por um desfile das várias cooperações de bombeiros e Forca Especial de Proteção Civil, que integram o DECIR 2022 da região.