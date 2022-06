Refeições das crianças internadas no Hospital de Santarém passam a ser mais divertidas

No Dia Mundial da Criança, assinalado ontem, o Hospital Distrital de Santarém lançou um novo projeto que consiste em apresentar às crianças internadas no hospital as principais refeições – almoço e jantar – de forma mais apelativa e criativa.

Esta é uma iniciativa do Serviço de Alimentação e do Serviço de Pediatria, que conta com o apoio da ITAU – Instituto Técnico de Alimentação Humana, que financiou a aquisição dos pratos utilizados.

Recorrendo a pratos com caras animadas, preparados e decorados pelos profissionais da cozinha do HDS, e posteriormente distribuídos a todas as crianças internadas até aos 12 anos de idade, o empratamento destas refeições tem sempre em consideração a dieta prescrita aos pequenos utentes do HDS, assim como as alergias alimentares.

Este projeto pretende tornar o momento da refeição mais divertido, estimulando as crianças, que por vezes apresentam maior resistência ao consumo de determinados produtos, como fruta e hortícolas, a querer ingerir alimentos saudáveis de forma divertida.