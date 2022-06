Traquina Fut reuniu cerca de mil jovens atletas

O Traquina Fut – Encontros Distritais de Traquinas e Petizes, organizado pela Associação de Futebol de Santarém, juntou cerca de mil jovens atletas nas suas concentrações finais que decorreram nos dias 21, 28 e 29 de maio. A boa-disposição foi um constante, tanto dentro como fora das quatro linhas, com as crianças a fazer o que mais gostam e todos a apoiarem calorosamente.

Ao todo, as concentrações de Futebol contaram com 14 equipas no escalão Sub-9, 27 equipas em Sub-8, 22 equipas em Sub-7 e 23 em Sub-6. Já nas concentrações de Futsal participaram 6 equipas em Traquinas e 7 equipas em Petizes.

O primeiro encontro, destinado aos escalões Sub-8 e Sub-6, aconteceu a 21 de maio, no Estádio Municipal de Almeirim e contou com a colaboração do Footkart EFKA e o apoio da Câmara Municipal de Santarém.

O segundo encontro, para os escalões Sub-9 e Sub-7, decorreu no dia 28 de maio, no Estádio da Murteira, em Samora Correia e teve a colaboração do GD Samora Correia e o apoio da Câmara Municipal de Benavente.

A terceira e última concentração final foi dedicada ao futsal no escalão Traquinas e Petizes, e teve lugar no dia 29 de maio, no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere. Este encontro contou com a colaboração do Sport Club Ferreira do Zêzere e o apoio da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.