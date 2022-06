Semana da Ascensão na Chamusca foi um sucesso

A Semana da Ascensão 2022 foi um sucesso com milhares de pessoas a visitarem a vila da Chamusca, durante aquela que é considerada a festa maior do concelho da Chamusca.

Durante nove dias, a Chamusca recebeu mais de 100 mil visitantes, que vieram das mais diversas regiões do país para conhecer as raízes, a cultura e a tradição da vila considerada o “Coração do Ribatejo” e para desfrutar dos mais variados espetáculos de música e de teatro, folclore e provas desportivas, assim como da tradicional gastronomia da região, tasquinhas, mostras de artesanato e de produtos regionais, de noites de fado, atividades equestres ou taurinas.

Paulo Queimado, presidente da Câmara Municipal da Chamusca, revelou estar de coração cheio com o êxito, do regresso da maior festa do concelho “depois de dois anos de paragem ver o mar de gente que inundou a nossa vila, deixa-me de coração cheio e mostra sobretudo a grande necessidade que todos tínhamos de confraternizar e de estarmos juntos novamente”.

No discurso do fecho, desta edição da Semana da Ascensão, o presidente da Câmara agradeceu a todas as pessoas, associações, instituições ou juntas de freguesias, que colaboraram com o Município na organização deste certame e que quiseram mostrar o que de melhor se faz no concelho da Chamusca, e ao público que acorreu em massa à vila da Chamusca “Muito obrigado a todos pelo vosso empenho e colaboração. O êxito e o sucesso desta festa só foi possível graças a todos vocês, que se empenharam de corpo e alma para que tivéssemos tido a festa que tivemos e para que os nossos visitantes tivessem conseguido experienciar a emoção de ver e de participar na nossa Semana da Ascensão”.

A nível económico o certame revelou ter sido muito positivo quer para o concelho da Chamusca, quer para os concelhos limítrofes “o feedback que tivemos dos nossos empresários, comerciantes e associações presentes na feira foi bastante positivo”, por isso “nós enquanto Município estamos muito satisfeitos com o resultado desta festa para a economia do concelho e para a dos concelhos vizinhos, porque a nossa festa mexe também com os concelhos que nos rodeiam”.

Paulo Queimado, referiu que a Semana da Ascensão foi o motor de arranque para os eventos temáticos que se seguem, no decorrer dos próximos meses, nas três Freguesias (Carregueira, Ulme e Vale de Cavalos) e duas Uniões de Freguesias do concelho (União de Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande e União de Freguesias de Parreira e Chouto), onde serão promovidos não só os recursos endógenos de cada uma, mas também o que de melhor se faz em cada delas.