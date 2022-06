Erro informático está a enviar utentes para vacinação contra a Covid-19 para o Campus da Proteção Civil

O centro de vacinação de Almeirim funcionou até ao final do mês de março no Campus da Proteção Civil, mas um erro informático no sistema de mensagens do Ministério da Saúde continua a enviar os utentes para aquele espaço, sendo que a vacinação contra a covid-19 e outras doenças está a ser efectuada desde essa altura no Centro de Saúde da cidade.

A situação levou a um alerta por parte de Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim.

“A Vacinação Covid-19 está a ser realizada no Centro de Saúde de Almeirim. Se receber SMS a referir a morada da Proteção Civil é um engano informático, devendo-se dirigir ao Centro de Saúde”, refere o edil em comunicado.

O horário de vacinação actual decorre às terças, quintas-feiras e sábados, entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 16h30.

A modalidade de casa aberta já não existe, pelo que os utentes devem agendar obrigatoriamente a sua vacinação. Para proceder ao agendamento deve deslocar-se ao Centro de Saúde ou telefonar para o nº 962 047 217.