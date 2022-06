Município da Chamusca e Academia Faz Acontecer promovem Concurso Municipal

O Cineteatro da Chamusca recebe no próximo sábado,dia 04 de junho, pelas 14h00, o Concurso Municipal da Academia Faz Acontecer da Chamusca, no qual serão apresentados os 12 projetos finalistas desenvolvidos por jovens do ensino secundário e profissional da Chamusca, nas áreas da comunicação, literatura, psicologia, música, empreendedorismo ou gestão de tempo e produtividade.

A Academia Faz Acontecer da Chamusca é um projeto de ensino “não formal”, totalmente gratuito, no qual os jovens do ensino secundário e do ensino profissional da Chamusca têm a oportunidade de desenvolver as suas competências pessoais e profissionais, ao mesmo tempo que adquirem conhecimentos, que os irão distinguir no futuro e preparar para o desafiante mundo dos adultos, simultaneamente apoiados para “fazer acontecer” o projeto que ambicionam – seja ele um negócio, um livro, uma ação de voluntariado ou uma volta ao mundo. Esta é uma oportunidade única para os jovens descobrirem o seu futuro, definirem um caminho, descobrirem e desenvolverem competências e fazerem acontecer tudo pelo seu melhor futuro.

Este ano, decorreu, assim, a 4ª edição da Academia Faz Acontecer na Chamusca com um total de 22 participantes, sendo que o foco principal incidiu na capacitação de conhecimentos, comunicação e potenciação das competências sociais. Em paralelo, e para a prática e aplicação destas competências, os jovens, a seu ritmo, num curto espaço de tempo, foram desafiados a pensar fora da caixa, organizar os seus pensamentos, aprender a planear e definir objetivos, pôr em papel uma ideia estruturada e entrar em ação para a sua concretização.

A iniciativa organizada pelo Município da Chamusca em parceria com a Academia Faz Acontecer do concelho da Chamusca conta com uma palestra motivacional de Paulo Azevedo, ator, orador e autor, que partilhará a sua história e de como das fraquezas faz a força que o tornou um profissional realizado e sem barreiras.

Depois de apresentados, os projetos serão analisados por um júri constituído pelo presidente e pela vice-presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado e Cláudia Moreira, respetivamente, pela professora Olga Oliveira, do Agrupamento de Escolas da Chamusca e pelo CEO da Academia Faz Acontecer, André Leonardo. O jovem do projeto vencedor ganhará uma viagem de estudo com a Academia Faz Acontecer, na qual terá a oportunidade de conhecer empresas e empreendedores de sucesso de outras zonas do país.