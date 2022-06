Henrique Regalado é o Melhor Jovem Agricultor do ano ao vencer o 9º Concurso Nacional de Jovens Agricultores, cujos resultados foram conhecidos ontem, dia 7 de junho, na Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, que decorre até ao próximo domingo, 12 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, e que tem como tema a “Inovação e Tecnologia”.

A distinção ocorreu no âmbito da “Conferência de Jovens Agricultores Reforma da PAC 2023-2027”, organizada pela CAP, e distinguiu um projeto de Olival em sebe e amendoal, localizado no concelho de Montemor-o-Novo, com uma área de 50 hectares (ha) (25 ha de amendoal e 25 ha olival) e que contou com um investimento de 1.500.000, 00 € criando 5 postos de trabalho permanentes. O dia ficou também marcado pela entrega de prémios alusivos ao Concurso Nacional de Mel, prova que teve como objetivo distinguir produtos e produtores do sector.

Durante a tarde, a Federação Nacional de Apicultores organizou uma conferência dedicada à “normalização de procedimentos de produção e critérios de qualidade dos produtos apícolas”.

O dirigente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, esteve presente no evento e tomou conhecimento da realidade de muitas empresas e a aposta no desenvolvimento tecnológico de muitas delas. À margem da visita à FNA 22 disse que a “inovação é necessária, não só na agricultura, mas em todos os sectores e que é essencial para uma economia competitiva”.

“A agricultura é um dos sectores onde mais se tem inovado em Portugal e foi isso que permitiu resistir bem aos anos de pandemia”, acrescentou. Relativamente ao anúncio da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que tem como objetivo duplicar a produção de cereais, o responsável da Iniciativa Liberal comentou que “tem de fazer parte de um plano muito mais vasto para o sector agrícola”.

A Comissão de Agricultura e Mar também marcou presença na FNA 22 e visitou muitas das empresas presentes para conhecer a realidade e os problemas do sector. Durante o dia, a Demonstração de Ferrador, os treinos das Escolas de Toureio do Montijo e da Azambuja, a Festa das Universidades Seniores (Org. RUTIS), a iniciativa Laboratórios do Gosto e as Provas na Cozinha completaram o programa de ontem.

Hoje, Dia do Município de Rio Maior, em destaque os seminários inseridos nas “Conversas de Agricultura”, a entrega de prémios do Concurso Nacional de Azeite e os vários Treinos de Forcados, além da animação no palco da Nave C a cargo de Miguel Barbosa e Amigos da Lapa.