“Estas corridas são um verdadeiro desafio e proporcionam liberdade”

O Parque da Zona Norte, circuito de manutenção e zonas envolventes em Almeirim, receberam no dia 15 de setembro de 2019 a primeira prova de obstáculos do Ribatejo, a Stone Race OCR. O sucesso foi enorme, mas a pandemia travou as realizações seguintes. Agora está de regresso. Depois de dois anos de interregno, a Corrida de Obstáculos está de regresso a Almeirim. Damos a conhecer quem está em toda a preparação de uma corrida diferente.

Como estão a decorrer os preparativos para a prova de dia 18 junho?

Rui Loureiro:Bem!! Os preparativos estão a correr bem, ja temos algumas estruturas e obstáculos montados no circuito, contudo talvez esteja apenas 50% do trabalho feito.

Este tipo de provas dá muito trabalho, porque além de montar as estruturas, temos de contruir e fazer novos acessórios e estudar e estuturar tudo para que corra tudo bem, é um trabalho complexo.

Temos a vantagem que esta prova é uma versão ninja, onde são apenas 100 metros e está tudo concentrado assim é um pouco mais facil gerir a montagem.

Depois da pausa devido à Covid-19, o que podem esperar os participantes e as pessoas que vêm ver? Francisco: Acreditamos que depois da pausa devido à COVID-19 que os atletas da modalidade têm uma vontade enorme de regressar às Corridas de Obstáculos. Estas corridas constituem um verdadeiro desafio para os seus participantes, sendo a sensação de superação e conquista muito estimulante e gratificante. Após o confinamento provocado pela pandemia sentimos que existe um desejo de liberdade. As Corridas de Obstáculos, proporcionam que os seus participantes sintam esta liberdade.

As pessoas que vêm ver vão poder usufruir de um verdadeiro espectáculo! Os pesoectadores também têm saudades de ver um bom espectáculo!!

Será no modelo semelhante a 2019?

Sim e não, sim porque é inserida na mesma vertente de obstáculos, ocr e superação, e não porque ao contrário da que foi realizada em 2019 esta é uma prova curta mais rápida e com alguma dificuldade, devido a falta de distância entre obstáculos para descansar e ao tipo de obstáculos.

Partida e chegada na Zona Norte?

Não esta prova não, esta irá ser no circuito de manutenção, assim conseguimos montar os obstáculos com alguma antecedência e também onde talvez pensamos nós estejam mais seguros.

Na Zona Norte ira-se realizar a 11 de Setembro a 2ª edição da prova original a Stone Race OCR com 10 km que foi um sucesso em 2019, ou seja este ano vamos montar 2 provas deste género, é um grande passo, e muito muito trabalho.

Quantos obstaculos?

O número de obstáculos, é dificil de contabilizar… pois podemos contar os diversos obstáculos, ou a combinação entre eles… mas em 100 metros estão entre os 12 e os 20, com a nossa gigantesca rampa no final.

Todos pensados e feitos por vocês?

Frederico: A grande maioria dos obstáculos assim como a sua disposição no circuito é da responsabilidade do Rui Loureiro, que tem feito um excelente trabalho tal como na edição de 2019. Os restantes elementos vão sugerindo algumas ideias.

E como se suportam todos os custos?

Temos o apoio de alguns patrocinadores tais como a Toniauto, o Município de Almeirim e a Dgf Indústria de Alumínios que executam as nossas ideias e ajudam-nos a suportar todos os custos relativos aos obstáculos que constroem.

A ideia pode passar por ter um espaço com equipamentos vossos em permanência junto ao Circuito de Manutenção?

Esse projecto já está em execução em articulação com o Município de Almeirim, pretendemos alargar o circuito de manutenção e deixar ao serviço da população uma pista de obstáculos permanente.

Qual o numero de participantes para a corrida deste ano?

A modalidade Ninja está a fazer a sua estreia este ano em formato organizado pela Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos com quem temos vindo a trabalhar. Na primeira prova a Urban Ninja em Lisboa estiveram cerca de 80 atletas, esta vai ser a segunda prova do circuito da FPOCR, se tivermos 100 atletas será um caso de sucesso.

A corrida deu também um impulso para que já tenhamos vários atletas em várias competições? Como tem corrido?

A nossa Stone Race Team tem corrido Portugal, promovendo o nome de Almeirim e a nossa prova. Tem sido uma grande ajuda e um caso de sucesso porque todos os atletas de OCR têm um grande carinho pela Stone Race e dão um excelente feedback relativamente à prova de 2019.

Este ano há também um voucher de 5€ para usar nos nossos restaurantes. Qual o objetivo?

O voucher visa promover os nossos restaurantes locais e achámos uma excelente ideia já realizada anteriormente na prova dos 20kms de Almeirim, sendo assim também resolvemos aderir.

A prova este ano realiza-se durantes as festas da cidade. O porquê desta mudança?

A prova de OCR mantém-se na mesma data em Setembro mas esta edição Ninja resolvemos inserir nas Festas da Cidade porque faz todo o sentido, será o programa perfeito para os atletas! Tudo num só dia em Almeirim! A prova individual tem início no Sábado logo pela manhã, depois pausa para almoço nos nossos restaurantes. A prova de estafetas decorrerá durante a tarde e no fim do dia podem ficar em Almeirim para se divertirem nas nossas tasquinhas!