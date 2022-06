GNR resgatada idoso de 82 anos com vida

A GNR de Santarém resgatou com vida um homem de 82 anos, no dia 12 de junho, que se encontrava desaparecido desde o dia 11 de junho, em Alcanede, no concelho de Santarém. As autoridades recorreram a binómios cinotécnicos, militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro e Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém.

Segundo a GNR, foi recebida uma “denúncia a comunicar o desaparecimento de um idoso do Centro Social situado naquele concelho, foi de imediato montado um dispositivo policial com vista a sua localização”.

“Foram realizadas diversas e contínuas diligências policiais, numa sinergia de esforços de todos os envolvidos, que resultaram na localização do idoso, com vida, pelo binómio cinotécnico da Guarda, numa zona escarpada e de difícil acesso”, refere a mesma fonte.

A GNR acrescenta que para resgatar o idoso, “foi necessário recorrer a meios de resgate em montanha para retirar o homem em segurança, tendo o mesmo sido observado no local pelos meios de emergência médica, encontrando-se em boa condição de saúde apesar do período prolongado em que se manteve exposto a condições adversas”.

A ação contou ainda com apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém e dos Bombeiros Voluntários de Santarém.