Almeirim acolhe encontro de antigos militares da Brigada de Trânsito da GNR

A cidade de Almeirim foi escolhida para acolher o encontro de antigos militares da Brigada de Trânsito, no próximo dia 1 de julho, num evento que contará com diversas atividades. O encontro contará com a presença de cerca de 300 pessoas de todo o país e que marca o regresso deste tipo de iniciativas por parte da organização.

O encontro de antigos militares da Brigada de Trânsito da GNR iniciará com uma missa, presidida pelo padre Bruno Filipe, em Fazendas de Almeirim em honra dos militares já falecidos, pelas 11h00. Segue-se almoço na Quinta da Feteira, onde marcarão presença viaturas antigas da brigada, como por exemplo um Ford Escort da década de 70 completamente equipado.

No mesmo local, haverá lugar à apresentação do livro sobre a história da Brigada de Trânsito, da autora Célia Dias. A animação do evento estará a cargo de Rafael Vargas.

A iniciativa contará com vários antigos militares da força policial, oficiais e pelo menos um general. Este evento realizou-se até 2019 na zona de Fátima e Leiria, sendo esta a primeira vez que decorre na cidade de Almeirim.