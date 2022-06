Bombeiros de Almeirim combatem fogo em Sardoal que envolveu mais de 150 bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estiveram no combate ao incêndio que deflagrou ontem, dia 27 de junho, numa zona de floresta em Sardoal, fogo que acabou por ser dominado pelas 21h15.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, pelas 22h20, encontravam-se ainda no local 206 operacionais, apoiados por 68 viaturas, a realizar trabalhos de rescaldo. A corporação de Almeirim contribuiu para o combate com um veículo de combate a incêndios e cinco operacionais, que foram mobilizados cerca das 18h00 e desmobilizados pelo CDOS de Santarém pelas 22h45.

Mais de 150 bombeiros combatiam às 20h30 um incêndio florestal em Sardoal, mas o presidente da autarquia de Sardoal adiantou que, apesar do vento, uma “resposta pronta e musculada” permitia que o fogo estivesse “praticamente controlado”.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Miguel Borges, disse que as chamas lavravam “em floresta, sem habitações ou pessoas em perigo”, num incêndio cujo combate estava a ser dificultado pelo “forte vento”, com as projeções a serem “prontamente resolvidas” pelos meios aéreos.

“O incêndio está controlado, o vento está muito forte, mas temos muitos meios no terreno e penso que em breve estará completamente controlado e entrará em fase de resolução”, afirmou à Lusa o autarca, por telefone, a partir do posto de comando instalado, destacando a “resposta pronta e musculada” dos bombeiros e proteção civil.

O incêndio deflagrou às 17h39 na aldeia de Mivaqueiro, freguesia de Santiago de Montalegre, concelho de Sardoal, e, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 20h30 estavam no local 169 operacionais, apoiados por 53 viaturas e quatro meios aéreos.

No combate às chamas chegaram a estar envolvidos 11 meios aéreos.