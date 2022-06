Presidente do PSD inaugura sede do partido em Almeirim (c/vídeo)

O recém eleito presidente do partido social Democrata, Luís Montenegro, assistiu à inauguração da nova sede da concelhia do PSD Almeirim. Luís Montenegro visitou as instalações da nova sede, situada na Praça Lourenço de Carvalho, em Almeirim, acompanhado pelo presidente da concelhia do PSD de Almeirim, António Nunes.

Os cerca de 40 militantes do Partido Social Democrata atualmente ativos em Almeirim também marcaram presença naquela que vai ser nova casa do partido.

Luís Montenegro, em entrevista à Almeirinense TV, considera que a inauguração da nova sede representa uma nova etapa para PSD em Almeirim. Já António Nunes, eleito em Fevereiro de 2022 presidente da concelhia com 100 por cento dos votos, faz um balanço positivo desde que tomou posse e sublinha a necessidade de construir uma alternativa política no concelho de Almeirim.

Após a inauguração, foi realizado um jantar na Quinta da Feteira com direito a um discurso não só do recém eleito Luís Montenegro, mas também do líder PSD Distrital de Santarém, João Moura, e do presidente da concelhia, António Nunes.

No discurso Luís Montenegro deixou uma mensagem de apoio ao PSD Almeirim e acredita que António Nunes irá aumentar o número de militantes ativos do PSD nos próximos meses.