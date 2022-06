Equipas do Footkart participam na Copa do Guadiana

O Footkart vai estar presente esta semana na Copa do Guadiana, o maior torneio de formação realizado em Portugal, com as equipas de Sub-8, de Sub-9, de Sub-10, de Sub-11 e de Sub-12.

“Depois de meses de trabalho, por parte dos pais em parceria com o universo Footkart, chega o tão esperado momento de participar na Copa do Guadiana. Este ano em moldes diferentes mas sempre com o mesmo intuito: participar, evoluir e reforçar convivências”, descreve o clube em comunicado.

A participação do clube almeirinense inicia esta terça-feira, 28 de junho, pelas 18h30, com as equipas de Sub-11 e de Sub-12 a marcarem presença na cerimónia de abertura do seu escalão.