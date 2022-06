Equipa de sub-11 e sub-12 do Fazendense nos torneios de Idanha-a-Nova e Penamacor

As equipas de sub-11 e sub-12 da Associação Desportiva Fazendense participaram no fim de semana, de 17 a 19 de Junho, nos torneios de formação de Idanha-a-Nova e Penamacor, com os sub-12 a destacarem-se com um 3º lugar no torneio de Idanha-a-Nova.

Os mais novos, sub-11, terminaram no 10º lugar, sem vitórias mas numa participação que serviu para adicionar experiência e diversão no torneio de Penamacor.

Já os sub-12, classificaram-se em 2º lugar no grupo onde competiram e acabaram por classificar-se em 3º lugar no torneio de Idanha-a-Nova. Depois de muito tempo em vantagem, a equipa de Fazendas de Almeirim acabou ceder o empate a uma bola. No desempate por pontapés de penalt a vitória por 5-4 sorriu ao Fazendense.

Os dois torneios realizaram-se nos municípios de Idanha-a-Nova e Penamacor, entre os dias 17 e 19 de Junho.