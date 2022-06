Fernando Veríssimo lança livro dos “cromos” internacionais

Fernando Veríssimo apresentou na tarde deste sábado, dia 25 de junho, no auditório da Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval, em Almeirim, o seu livro “Cromos duNando”.

36 desenhos vetoriais que representam figuras internacionais que vão desde o Papa Francisco a Jean- Paul Sartre, passando por cantores, políticos, atores, compõem este livro que faz justiça à qualidade artística de Fernando Veríssimo.

Desenhador, designer gráfico de profissão, Fernando Veríssimo já tem um vasto curriculum noutras expressões artísticas, como a pintura, escultura e cerâmica, tendo já participado em exposições individuais e coletivas.

Como referiu, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, esta obra têm a particularidade de conter os comentários de amigos aos “cromos”, amigos estes que são apresentados, com notas de humor, pelo autor.

Esta ideia surgiu, em 2016, quando Fernando começou a colocar nas suas redes sociais estes cartoons. O amigo Carlos Amado sugeriu que se fizesse uma exposição no Palácio Landal em Santarém, que se concretizou em 2017. Almeirim abraçou este projeto e até, ao próximo dia 22 de julho é possível visitar no átrio da Biblioteca Municipal a exposição dos “cromos” que, pela ordem natural das coisas, são agora publicados neste livro, com edição da autarquia.

No evento estiveram presentes, Pedro Ribeiro, presidente da autarquia e o amigo Carlos Amado, que apresentaram a obra, entre amigos e curiosos. Diz o autor que faltaram “os amigos” dos comentários, que tinham sido convidados. Tendo em conta “o feitio do artista” – palavras de Pedro Ribeiro, desconhecemos as consequências que estas ausências terão nos “faltosos”!