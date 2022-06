Eleições adiadas no União de Almeirim

As eleições no União Futebol Clube de Almeirim foram adiadas por unanimidade em Assembleia Geral realizada esta quinta-feira, 30 de junho, no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim.

Naquela que deveria ser uma assembleia de eleições dos novos órgãos sociais, transformou-se numa reunião de discussão do futuro do clube e as eleições acabaram adiadas para o próximo dia 12 de julho.



A lista de Vasco Carvalho ficou responsável por apresentar o projeto desportivo do clube para os próximos anos.

Durante a reunião, Filipe Rego anunciou a intenção de apresentar uma lista à direção do clube, que pode vir a ser concretizada.

