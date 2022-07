Almeirim praticamente coberto com tecnologia 5G e está no top nacional num parâmetro

O concelho de Almeirim já tem a cobertura 5G praticamente finalizada, apesar de haver algumas zonas do território que só conseguem ter sequer 2G de algumas operadores como é o caso de Paço dos Negros ou Raposa. Almeirim é um dos 198 (308 no total) concelhos do país a estar equipado com estações de base com tecnologia 5G.

Segundo o estudo da ANACOM, a grande maioria das estações 5G, 79% do total, localiza-se em Áreas Predominantemente Urbanas. Apenas 11% (325 estações) estão instaladas em Áreas Mediamente Urbanas e 10% (277 estações) em Áreas Predominantemente Rurais.

A cidade de Almeirim está praticamente coberta desta nova tecnologia, mas o mesmo não se passa nas freguesias do concelho em que só alguns locais tem já o 5G ativo, como é o caso de Paço dos Negros, o centro de Fazendas de Almeirim ou Foros de Benfica, como é possível verificar no mapa abaixo.

Mapa concelho de Almeirim com a cobertura de todas as redes. Fonte: nperf.com

A operadora NOS é a que tem mais cobertura desta nova tecnologia, seguida da Vodafone e por último a MEO. Em relação à cobertura de rede 4G, 3G e 2G, a NOS é marca que assegura maior cobertura em todo o concelho, seguida da Vodafone e MEO.

Cobertura NOS

Cobertura Vodafone

Cobertura MEO

A ANACOM levou a cabo um vasto conjunto de medições em todos os concelhos do território nacional, incluindo Regiões Autónomas. As medições, feitas com a app NET.mede, decorreram maioritariamente junto aos paços do concelho de cada município, tendo ainda sido feitos alguns testes adicionais nas deslocações efetuadas. No total foram realizados, entre maio e junho, 1682 testes em que foi indicada, pelo sistema operativo do equipamento, a presença de 5G.

Durante os testes da entidade reguladora, Almeirim é quem tem a nível nacional os melhores resultados em termos de menores latências. Almeirim regista 13,8 ms; seguindo-se Torres Novas, com 14,3 ms; e Santarém com 14,5 ms.

O 5G é a rede móvel de 5ª geração com padrões de comunicação sem fio (wireless), que evoluiu do 1G, 2G, 3G e 4G. Conectar praticamente tudo e todos, incluindo máquinas, objetos e dispositivos, é a porta que o 5G abre para fornecer velocidade de dados de pico multi-Gbps mais altos, latência ultrabaixa, confiabilidade elevada, capacidade de rede massiva, maior disponibilidade e também experiências mais uniformes por parte dos utilizadores.