Câmara de Alpiarça reabilita 44 habitações com financiamento do PRR

A Câmara de Alpiarça vai investir perto de 5,2 milhões de euros na construção de 44 fogos ao abrigo do 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em resposta à Lusa, o município liderado por Sónia Sanfona (PS) afirma que, com este investimento, a ser executado até 2026, ficarão solucionadas as situações de carência de habitação identificadas no concelho.

Segundo a fonte, o município de Alpiarça, concelho com 6.976 habitantes (2021), possui 21 habitações municipais, tendo, atualmente, uma lista de 10 agregados familiares que “manifestaram a necessidade de habitação”.

Em vigor desde 2018, o programa 1.º Direito, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), visa a promoção de soluções habitacionais para as famílias mais carenciadas e sem alternativa habitacional, prevendo um investimento total de 700 milhões de euros até 2024, destinado a comparticipações não reembolsáveis.

Grande parte dos investimentos previstos no âmbito das Estratégias Locais de Habitação poderá ser concretizada com verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência.

As verbas destinadas à habitação no PRR permitirão financiar a fundo perdido, a 100%, 26 mil habitações no âmbito do programa 1.º Direito. Para isso, terão de estar concluídas até ao final do primeiro semestre de 2026, o período de execução do PRR.

