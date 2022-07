Águas do Ribatejo apela a consumo racional de água devido às altas temperaturas

Na sequência do Aviso emitido pelo IPMA, com previsão de temperaturas que podem atingir os 45 graus e vento moderado em vários concelhos do distrito de Santarém, a empresa Águas do Ribatejo apela à população e às entidades públicas e privadas para minimizar o uso supérfluo da água da rede pública, cujo uso prioritário é o consumo humano.

Evite regar nos próximos dias

Não lave pátios, passeios, ruas

Evite encher piscinas

com a água tratada para consumo humano.

A Águas do Ribatejo, terá uma maior capacidade de assegurar o abastecimento de água para os usos prioritários, quer seja o consumo humano, quer seja o combate a incêndios.

A AR suspendeu as operações programadas de modo a focar-se na prevenção e resolução de situações que possam comprometer o normal abastecimento às populações num cenário de previsão de picos de consumo.