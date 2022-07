Temperaturas acima dos 40 graus coloca Almeirim sob aviso amarelo

Almeirim vai estar na quinta e na sexta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O site do organismo indica que nos próximos dias as temperaturas máximas vão rondar os 40 e os 44 graus Celsius.

O aviso amarelo vai vigorar entre as 9h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas vão subir a partir desta quarta-feira, 6 de julho, podendo atingir os 40 graus Celsius na quinta-feira, 41º na sexta-feira e 43º no sábado. Mantendo-se entre estes valores até ao final da semana. Para os próximos dias estão previstas temperaturas mínimas entre os 20 e os 23 graus Celsius.

Segundo o IPMA, a partir desta quarta-feira, um “fluxo do quadrante leste na circulação de um anticiclone localizado a nordeste dos Açores, estendendo-se em crista até à Europa Central, transportará uma massa de ar quente e seco sobre o território do continente”.

Por causa do tempo quente, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou na terça-feira a adoção de medidas de proteção adicionais nos próximos dias, face ao aumento gradual da temperatura no continente, com “atenção especial” aos grupos mais vulneráveis ao calor.

Entre as recomendações emitidas, a autoridade de saúde salienta a necessidade de dar “atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor”, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

A DGS aconselha ainda a aumentar a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 horas e as 17 horas.

Devem também ser evitadas as atividades desportivas e de lazer no exterior que exijam grandes esforços físicos, escolhidas as horas de menor calor para viajar de carro e os doentes crónicos ou sujeitos a medicação ou dietas específicas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do SNS 24.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomendou que não se realize queimadas ou fogueiras, não fume ou faça lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem e evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas.