Bombeiros voluntários de Almeirim combatem grande incêndio em Abrantes

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estão no combate no incêndio que deflagrou quarta-feira, 6 de julho, numa zona de mato e eucaliptal em Tramagal, no concelho de Abrantes. O alerta para o fogo foi dado às 18h10 de ontem e dado como dominado esta madrugada, pelas 2h00, encontrando-se agora em fase de rescaldo.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim integraram um dos grupos de reforço da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) com cinco elementos e uma viatura de combate a incêndios. O maior incêndio deste ano na região chegou a mobilizar cerca de 400 bombeiros de corporações da região e nove meio aéreos..

A equipa de Almeirim já regressou e foi rendida por outra que segue para o teatro de operações para apoiar a fase de rescaldo.

Segundo declarações do comandante dos bombeiros de Abrantes, António Manuel Jesus, ao MédioTejo.net, o incêndio terá sido causado por negligência de um popular, que estaria a cortar erva com uma máquina de discos, situação proibida tendo em conta as condições atmosféricas.

Pelas 10h00, de hoje, encontram-se ainda no teatro de operações 196 operacionais, 63 veículos e dois meios aéreos em trabalhos de vigilância, consolidação e rescaldo.

Foto: David Pereira