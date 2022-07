Leonor Pinho em 2º lugar em Mixed Doubles na 6ª etapa do Circuito Nacional de Teqball

Leonor Pinho, que faz par com Rui Marque Leitão, conqusitou o 2º lugar da geral na 6ª etapa do Circuito Nacional de Teqball 2022, uma prova Classe 5000 que contou com 32 inscrições, que se realizou no passado fim-de-semana, em Trajouce, concelho de Cascais.

Leonor Pinho competiu em representação dos ‘Caixeiros’ de Santarém, que zeram deslocar 10 atletas ao campo do Grupo Desportivo e Musical de Trajouce.

Na categoria de Mixed Doubles, a dupla Leonor Pinho, de 17 anos, e Rui Marques Leitão conquistaram um excelente 2º lugar na classificação geral, ficando apenas atrás da dupla, Manuela Parente e Luís Santos, candidata ao título nacional.

Na categoria rainha, os Doubles, os “Caixeiros” estiveram em bom plano com Rui Marques Leitão e Guilherme Henriques a atingir a final, motivados pelas excelentes exibições da passada semana em Nápoles.

A dupla de Santarém terminou no 2º lugar não tendo argumentos para, no jogo do título, contrariar o elevado nível da dupla ucraniana, Oleg Usychenko e Dima Shevchuk, este último a residir em Santarém com o apoio da comunidade Teqball.

Nos Singles a vitória sorriu a Luís Santos, que já havia vencido nos Mixed Doubles, com Dima Shevchuk a subir ao lugar mais baixo do pódio, trazendo para Santarém o troféu do 3º lugar.

Destaque, ainda, para as vitórias dos “Caixeiros” nos Quadros Complementar. Nos Singles, Carlos André venceu a prova, voltando a repetir a vitória nos Doubles, fazendo dupla com Ricardo Silva.

No próximo fim-de-semana há etapa dupla em Quarteira, com uma etapa do Circuito Nacional de Teqball 2022, no sábado, e do Circuito Nacional de Beach Teqball 2022, no domingo.