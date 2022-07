Quinta da Alorna aposta em vinhos frescos para o verão

As férias estão a chegar e a Quinta da Alorna está preparada para refrescar as altas temperaturas do verão, apresentando um conjunto de propostas ideais para acompanhar as refeições em família e os jantares com amigos. Entre estas destacam-se as quatro monocastas Arinto, Verdelho, Sauvignon Blanc e Fernão Pires, que combinam na perfeição com peixe e marisco, entre outros sabores estivais, mas que também podem ser protagonistas num aperitivo de final de tarde para celebrar o Verão.

Quinta da Alorna Monocasta Arinto 2021: Feito exclusivamente a partir da casta portuguesa Arinto, este vinho pertence a uma das seis monocastas do portefólio da Quinta da Alorna. A acidez própria da casta confere-lhe vivacidade e um aroma intenso, com notas cítricas, banana e chá verde. Harmoniza, na perfeição, com pratos de peixe, marisco e queijos de casca mole (de intensidade média). (PVR: 6,49€)

Quinta da Alorna Monocasata Verdelho 2021: Este vinho, produzido a partir de uma das parcelas singulares da Quinta da Alorna, permite expressar o potencial original da casta nos solos da Quinta da Alorna. O aroma a limão e frutos tropicais, onde predomina o maracujá, e a acidez equilibrada com um ligeiro toque herbáceo conferem-lhe um resultado final muito elegante. O Quinta da Alorna Verdelho 2020 já conquistou, em 2021, uma medalha de ouro no prestigiado concurso internacional Mundus Vini. Tempura, comida vegetariana, peixes grelhados e carnes brancas são as sugestões para acompanhar com este fresco e autêntico vinho. (PVR: 6,49€)

Quinta da Alorna Monocasta Sauvignon Blanc 2021: Sauvignon Blanc é uma casta de origem francesa, mas as suas características exóticas e tolerância a diferentes climas fizeram com que se adaptasse bem à região Tejo, mais propriamente à Quinta da Alorna. O Quinta da Alorna Monocasta Sauvignon Blanc 2020 foi já galardoado com uma medalha de ouro no Concurso Vinhos de Portugal. Ostras, bivalves, ceviche e saladas de verão são a sugestão da Quinta da Alorna para acompanhar com este vinho. (PVR: 6,49€)

Quinta da Alorna Monocasta Fernão Pires 2021: Privilegiando de igual modo a elegância e frescura dos vinhos, a Quinta da Alorna lançou a monocasta “Fernão Pires”, vinho com menor grau de álcool – 11º -, mais irreverente, que mostra o lado mais fresco e vibrante da casta. Por ser vindimado precocemente e com um teor de álcool moderadamente baixo, este vinho preserva os percursores aromáticos e a frescura dada pela acidez natural das uvas. O aroma puro e elegante deste vinho combina com refeições típicas desta época, tais como sushi, salmão, peixe grelhado, saladas ou bivalves. (PVR: 6,49€)

Os vinhos Quinta da Alorna estão atualmente disponíveis nas grandes superfícies, tanto em loja como online, tais como o Continente, Jumbo, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e El Corte Inglés, e ainda online na Adegga ou Garrafeira 5 Estrelas. A Loja da Quinta da Alorna, em Almeirim, também poderá ser uma opção.