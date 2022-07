Vinhos de Almeirim regressam às praias da costa portuguesa

Os Vinhos do Tejo estão de regresso às praias, numa iniciativa promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, que celebra este ano a sua quinta edição. ‘Vinhos do Tejo nas Praias’ arranca já no próximo dia 15 de julho e vai até dia 15 de agosto, percorrendo dez praias do Centro ao Sul da costa portuguesa.

Com uma agenda cheia, esta ação tem como objectivo dar a conhecer e promover alguns dos vinhos da região – neste caso, em exclusivo, do concelho de Almeirim –, ideais para os dias quentes de Verão, brindando e refrescando os veraneantes dos areais percorridos.

Nesta edição, a Nazaré volta a ser eleita para dar as boas-vindas à acção ‘Vinhos do Tejo nas Praias’, recebendo-a já esta sexta-feira, sábado e domingo, dias 15, 16 e 17 de julho. Os Vinhos do Tejo seguem viajem até à Ericeira, no dia 20, e São Martinho do Porto, a 22. No fim-de-semana de 23 e 24 rumam à praia da Foz do Arelho e a 26 e 27 de Julho ao Baleal.

Depois é altura de brindar ao Verão ao sabor dos Vinhos do Tejo nas praias do Algarve, com paragem na Praia da Rocha, de 30 de julho a 1 de agosto; em Lagos, de 03 a 05 de agosto; na Quarteira, de 06 a 08; em Albufeira, nos dias 09 e 10; e, por fim, em Monte Gordo, de 13 a 15.

A caravana ‘Vinhos do Tejo nas Praias’ vai levar na bagagem cinco brancos e três rosés, ideais para degustar nos dias quentes, a solo ou a acompanhar as refeições leves e frescas desta época estival. Somando um total de oito referência vínicas, têm origem em quatro produtores distintos, que em comum têm a origem no concelho de Almeirim. São eles a Adega de Almeirim, a Quinta da Alorna, a Quinta do Casal Branco e a Fiuza.

Os Vinhos do Tejo em questão estão, na sua maioria, disponíveis de Norte a Sul, em hiper e supermercados – à excepção do ‘Terra de Lobos rosé’, mas cuja compra pode ser feita na loja on-line do produtor –, com o preço de venda ao público recomendado indicado na lista abaixo. Na acção, a degustação é gratuita e há brindes “sem álcool” para os mais novos.