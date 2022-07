Vanda Alambre toma posse como vogal do Conselho de Administração do Hospital de Santarém ￼

Ana Vanda de Fátima Alambre de Almeida Nunes de Matos tomou posse, esta segunda-feira, como vogal executiva do Conselho de Administração (CA) do Hospital Distrital de Santarém (HDS). O novo membro daquele órgão completará o mandato em curso, que termina em 31 de dezembro de 2023.

A nova vogal é licenciada em Gestão de Recursos Humanos, Mestre em Gestão de Empresas e possui MBA em Responsabilidade Social na Gestão de Recursos Humanos. Frequentou o Programa de Formação em Gestão Pública – FORGEP e o Seminário de Alta Direção no Instituto Nacional de Administração – INA.

Recentemente desempenhou funções como consultora da Direção do Gabinete Nacional de Segurança e Cibersegurança (Presidência do Conselho de Ministros) para as áreas de Gestão Estratégica e de Recursos Humanos.

Possui competências transversais em diversas áreas do saber resultantes do seu percurso profissional no desempenho de cargos dirigentes e de assessoria em diversos Ministérios, nomeadamente na Saúde.

Vanda Alambre liderou e integrou vários projetos, designadamente o Trabalho Colaborativo para a Administração Pública sobre Liderança em contexto de mudança e, recentemente, o Projeto Colaborativo para a Administração Pública – Projeto 2 – Roteiro para Dirigentes Superiores na Administração Pública.

É autora de vários artigos sobre Liderança, publicados em revistas da especialidade na área de recursos humanos.

Quando desafiada a aceitar novos projetos, a nova vogal do CA do HDS afirma que “procura responder com entusiasmo e entrega, com o propósito de desenvolver um trabalho consistentemente, relevante, atempado e de qualidade”. Segundo refere, esta atitude revela um gosto e uma apetência pela pesquisa e pelo incremento permanente do seu conhecimento, “características que hoje são consideradas fundamentais para que, num Mundo em permanente mudança, um profissional se mantenha pertinente, atual e relevante em qualquer organização que também preze uma cultura de inovação e de atualidade”.

Vanda Alambre junta-se assim a Ana Infante, Paulo Sintra, João Formiga e Miguel Silva, com os cargos, respetivamente, de presidente, diretor clínico, enfermeiro diretor e vogal executivo.