Festival Entre Quintas reúne mais de 2 mil pessoas num total de 10 espetáculos

O ‘Festival Entre Quintas’ consolidou a aposta cultural no Ribatejo na sua terceira edição, onde reuniu mais de duas mil pessoas num total de 10 espetáculos.

Com o objetivo de descentralização e promoção da música clássica fora dos grandes centros urbanos, a iniciativa ‘Festival Entre Quintas’ reforçou, na sua terceira edição, o seu papel de dinamizador cultural no Ribatejo, afirmando a região no panorama nacional e destacando-a internacionalmente numa oferta que reuniu artistas portugueses e talentos de várias nacionalidades.

Realizado entre os dias 1 e 10 de julho, o ‘Festival Entre Quintas Ribatejo’22’ elegeu cenários naturais para concertos de diversos géneros musicais, concebidos para todos os gostos e todas as faixas etárias, colhendo a adesão da população local e de centenas de outros espetadores, uma conquista que representou um crescimento de 20% face a 2021.

Co-organizado pela Casa Cadaval e pela Quinta do Casal Branco, em parceria com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO), dirigida pelo seu maestro e diretor artístico Nikolay Lalov, ‘Entre Quintas’ “é já um festival de referência no âmbito da música clássica em Portugal, fruto dos espaços magníficos onde se realiza, assim como da qualidade dos artistas”, afirmou Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

Com duração de sessenta minutos, o concerto de encerramento do ‘Festival Entre Quintas’, que ocorreu, a 10 de julho, na Quinta do Casal Branco, seduziu o público pela fusão musical do repertório, que apresentou três peças finais criadas, de forma colaborativa, entre Aga Khan Master Musicians e três jovens artistas portugueses da OCCO.

Presidente do Conselho de Administração da Casa Cadaval e co-fundadora do ‘Festival Entre Quintas’, Teresa Schönborn, condessa de Schönborn-Wiesentheid, acolheu cinco concertos entre os dias 1 e 8 de julho, entre os quais a Gala de Ópera, pela soprano Rita Marques com a OCCO, que marcou a abertura do ciclo de espetáculos deste ano. Neta de Olga Cadaval e herdeira de um legado cultural ímpar, considera que “a paixão pela música e pelo vinho não entende lugares”.

Anfitrião de cinco dos dez espetáculos, José Lobo de Vasconcelos, co-fundador do ‘Festival Entre Quintas’ e CEO da Quinta do Casal Branco, em Almeirim, revelou a intenção de criação da ‘Associação de Amigos do Festival Entre Quintas’, como “forma de apoio e valorização de jovens talentos nacionais na área da música, cuja presidência será assumida por S.A.R., a Duquesa de Bragança”.

A apresentação está “prevista para a rentrée”, adiantou.

O ‘Festival Entre Quintas Ribatejo’22’ contou com diversos patrocínios institucionais e particulares, entre os quais Câmara Municipal de Almeirim, Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Fundação Millennium BCP, Embaixada da Áustria e Aga Khan Music Programme.