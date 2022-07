Almeirim foi dos locais mais quentes do País: atingiu 46ºC de temperatura máxima

O concelho de Almeirim foi ontem, 13 de julho, dos locais mais quentes do País, com a temperatura máxima a atingir os 46º Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A medição na região é efetuada pela estação meteorológica na Quinta da Fonte Boa, em Santarém, que efetuou uma medição de 46,2ºC, sendo que Almeirim tem tendência a ser sempre mais quente que a cidade vizinha.

O local mais quente de ontem foi a Lousã, que atingiu os 46,3ºC, seguindo-se Santarém (46,2ºC), Amareleja (45,6ºC), Mora (45,4ºC), Alvega (45,2ºC) e Reguengos (45,1ºC).

O meteorologista do IPMA Pedro Sousa adiantou à Lusa que mais de 50 estações meteorológicas registaram temperaturas máximas entre os 40ºC e os 45ºC. Ainda assim, estes registos não chegaram a bater o máximo de temperatura nacional: no dia 1 de Agosto de 2003, os termómetros chegaram aos 47,3 graus Celsius na freguesia de Amareleja, no município alentejano de Moura.

Para quinta-feira, as previsões para Portugal continental apontam, segundo o meteorologista, para um dia “muito quente”, com um “ligeiro desagravamento” do calor no litoral. A partir do fim-de-semana, no litoral, é esperado o regresso de temperaturas normais para a época do ano.

C/Lusa