A Associação Cultural de Artes Performativas dos Jovens de Almeirim – Movimento Palco organiza um arraial no próximo sábado, 16 de Julho, no Jardim da República, em Almeirim.

Segundo a organização, o evento contará com música, dança, teatro, comida e muitas surpresas. O certame terá lugar junto ao Cine Teatro, decorre entre as 15h00 e as 19h00 e as entradas são livres.

A organização é do Movimento Palco e conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim.

Foto: Maksym Misnichenko