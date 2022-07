NERSANT com vantagens comerciais para empresas associadas

Cartão de Associado NERSANT Digital permite descontos em produtos e serviços protocolados.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem em vigor diversos protocolos com entidades e empresas que visam a obtenção, para os seus associados e respetivos colaboradores, de condições vantajosas na aquisição de bens e serviços, mediante a apresentação do Cartão Digital de Associado.

Com o objetivo de facultar condições comerciais privilegiadas aos seus associados e respetivos colaboradores, a NERSANT tem vindo a firmar protocolos com entidades e empresas de diversos setores. No âmbito da assinatura do protocolo com a NERSANT, as empresas ou entidades aderentes comprometem-se a facultar condições especiais à massa associativa da NERSANT, incluindo os colaboradores das suas empresas associadas, entre os quais descontos diretos na aquisição de produtos e serviços ou outro tipo de vantagem definido no documento.

A cada entidade protocolada, a NERSANT disponibiliza um QR Code para divulgação nas suas instalações e através do qual os interessados podem consultar as vantagens comerciais e condições especiais para associados NERSANT. As mesmas vantagens estão ainda descritas na área “Protocolos NERSANT”, no portal da associação, em https://www.nersant.pt/nersant/associados/protocolos/, sendo promovidas regularmente nos meios de comunicação da associação.

Neste momento, são já dezenas as empresas aderentes ao protocolo com a NERSANT. AVIS (aluguer de viaturas), Restaurante NERSANT (restauração), Scalotel S.A. (Hotel Santarém), Sem Pressa – Bistro and Bar (restauração), SGS Portugal (consultoria e serviços), Templum Evolutto (consultoria e formação), Ribatubos (tubagens e acessórios), Fonteval (tratamento e filtragem de águas) e Scalconta (serviços de contabilidade) são algumas das empresas com ofertas para os associados da NERSANT.

Para usufruto das condições patentes em cada um dos protocolos, os associados da NERSANT e seus colaboradores devem apresentar o Cartão de Associado NERSANT Digital, já remetido pela associação a cada um dos seus sócios, que comprova a qualidade e as condições de associado, para efeitos de usufruto das vantagens no âmbito do protocolo NERSANT.

As empresas interessadas em firmar protocolo com a NERSANT devem solicitar assinatura do mesmo junto do Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos 249 839 507 ou protocolos@nersant.pt. O acesso ao Cartão de Associado NERSANT Digital, deve ser solicitado através do e-mail dame@nersant.pt.