Eurico Henriques toma posse como novo presidente do Rotary Club de Almeirim

Eurico Henriques tomou posse como novo presidente do Rotary Club de Almeirim, no dia 29 de junho, na habitual cerimónia de Transmissão de Tarefas, em Almeirim.

À semelhança dos anos anteriores, a cerimónia arrancou com a plantação de uma árvore, denominada “ árvore da amizade, na rua Paul Harris. A cerimónia prosseguiu na Quinta da Feteira, com realização de um jantar.

Eurico Henriques pertence aos quadros do Rotary Clube de Almeirim desde 2004. Assumiu a presidência em 2008/2009, e agora está prestes a iniciar o seu segundo mandato, enquanto presidente desta instituição. Numa conversa exclusiva com o jornal O Almeirinense, Eurico Henriques explica por que razão decidiu aceitar este desafio: “ O Rotary é uma organização que apoia as instituições, apoia as pessoas, e eu, de certo modo, partilho desse tipo de procedimentos. Gosto de ajudar as pessoas, gosto de resolver problemas, e é exatamente por isso que eu decidi abraçar este desafio”.

Eurico Henriques revela que tem como objetivo dar continuidade a uma ação que começou no ano anterior, relativa à atribuição de bolsas de estudos aos alunos do concelho de Almeirim. Para além deste desígnio, o novo líder do Rotary quer ainda “ distinguir o aluno melhor companheiro”, “desenvolver várias atividades do ponto de vista cultural” e reunir, em Almeirim, “rotários de outros clubes” para “celebrar a epopeia da gastronomia almeirinense” e “desenvolver várias atividades do ponto de vista cultural”.

Eurico faz um balanço positivo do trabalho desenvolvido por Armando Barreira e dá o mote para o próximo ano rotário: “Comparecer, estar junto das pessoas, e procurar resolver os problemas das pessoas.”

Imagine Rotary (texto da autoria da Rotary Clube de Almeirim)

O dia 1 de julho de cada ano assinala, para cada um dos mais de 34 milhares de clubes rotários espalhados pelos cinco continentes, o início de um novo ciclo. A mudança da equipa dirigente constitui não só um acto de renovação, mas também um profundo sinal da vitalidade e do empenho dos mais de 1,3 milhões de profissionais apostados em servirem e apoiarem as comunidades onde vivem e trabalham. Criado há mais de um século e sempre orientado para a intervenção social (em vertentes como a da saúde materno-infantil, a educação básica e a alfabetização, a da paz e prevenção de conflitos, a da água e saneamento, a da prevenção e tratamento de doenças, a do desenvolvimento económico e comunitário, a que, mais recentemente, juntou a do ambiente) o Rotary Internacional tem sabido criar condições e reunido boas vontades para desenvolver as suas atividades em prol da melhoria das condições de vida das populações. Nesse sentido, há vários anos que cada equipa presidencial do Rotary Internacional propõe um lema para o seu ano rotário; talvez ciente da constante necessidade de repensar a sua atividade e os seus resultados, a proposta deste ano é: Imagine o Rotary. Nos seus ainda parcos 19 anos de vida, o Rotary Club de Almeirim pode já orgulhar-se de algumas realizações que marcam pela positiva a atividade diária das IPSS locais – entre as quais se destacam o CRIAL (uma das mais queridas e emblemáticas do concelho), a Santa Casa da Misericórdia, o Centro Paroquial, a ProAbraçar (uma das mais jovens e mais dinâmicas no apoio e acompanhamento dos imigrantes), os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a Associação Alzheimer – e o apoio à comunidade escolar, seja mediante a atribuição anual da distinção Aluno Melhor Companheiro, seja na recente recuperação de um programa de bolsas escolares, e especialmente por todas estas iniciativas terem sido alcançadas graças à conjugação de esforços e contributos de empresas e da autarquia, mediante a celebração de parcerias onde não faltou o apoio da Fundação Rotária Portuguesa.

A transferência de responsabilidades que agora ocorre no Rotary Club de Almeirim é, não só, um acto de renovação, como um claro exemplo da conjugação de esforços de uma equipa que combina a experiência dos seus membros mais antigos, com o voluntarismo e a vontade de fazer de alguns dos membros mais recentes que, fontes da experiência e conhecimentos profissionais que trouxeram para o Clube, vão quase seguramente, dar a mais perfeita expressão ao lema rotário deste ano e ajudar a “Imaginar Rotary” na nossa comunidade.