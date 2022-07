Escola Superior de Saúde do Politécnico de Santarém abre candidaturas aos cursos TeSP

A Escola Superior de Saúde (ESSS) do Politécnico de Santarém divulgou os requisitos necessários para as candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais.

Podem candidatar-se aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais: os Titulares do Ensino Secundário Profissional ministrado em Escolas da Rede do IPSantarém; os Titulares do Ensino Secundário Regular ou titulares do Ensino Secundário Profissional, ministrados em Escolas não pertencentes à rede do IPSantarém; os Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica (DET/CET), Titulares de um Diploma de Técnico Superior Profissional (TeSP) ou de outros Cursos Superiores e os Titulares das Provas M23.

Segundo a ESSS “estes cursos, para além de uma qualificação de nível superior, poderão ser uma via de acesso para os que sonham frequentar uma Licenciatura, nomeadamente Enfermagem. Todos integram no 4º semestre um estágio que pode ser realizado no contexto de trabalho, desde que seja na área do curso.”

No que diz respeito aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, a ESSS disponibiliza vários cursos como o Curso TeSP de Secretariado em Saúde (horário pós-laboral); Curso TeSP de Proteção e Apoio à Pessoa Idosa e o Curso TeSP de Apoio Domiciliário (único no país nesta área).

As candidaturas decorrem até dia 2 de Setembro. Para mais informações pode consultar os seguintes links: https://www.ipsantarem.pt/candidatos/tesp-acesso-estudante-nacional/; https://siessaude.ipsantarem.pt/essaude/web_base.gera_pagina?p_pagina=1359044