Observação astronómica noturna no Museu Diocesano de Santarém

O Museu Diocesano de Santarém (MDS) realiza a terceira edição da iniciativa “Contemplar o Céu – Observação astronómica noturna”, no próximo dia 6 de agosto, abrindo as suas portas às 20h00 e encerrando às 00h00.

Em sessões de 40 minutos, com número limitado de participantes, a observação vai decorrer no pátio interior e na Torre Medieval, com “vídeo-projeção de ‘software’ de astronomia e visita guiada ao céu, onde se identificam os objetos mais notáveis à vista desarmada, destacando-se as estrelas, planetas e constelações visíveis na observação”.

Da Torre Medieval, onde existiu um observatório astronómico, os visitantes poderão “observar a Lua e desfrutar da vista noturna para a cidade de Santarém”, afirma o MDS, salientando que o evento permitirá observar “diferentes tipos de objetos celestes: planetas, aglomerados estelares, estrelas duplas, nebulosas, galáxias e ainda identificados satélites artificiais”.

O acesso à atividade é realizado através da bilhética de acesso ao Museu que, durante a noite, estará também visitável, afirma, adiantando que o evento poderá ser alterado caso as condições meteorológicas ou a visibilidade não sejam as melhores.