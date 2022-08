Estudantes romenos escolhem Hospital de Santarém para estágio de verão

Darius Gabriel Rigman, Robert Varga, Daniel Vacarciuc, Paul Adrian Pop e Nicolae Dochian Rus são romenos e alunos do 3º ano de Medicina e escolheram o Hospital Distrital de Santarém (HDS) para realizar um estágio de verão com a duração de dois meses, ao abrigo do programa Erasmus.

Os três primeiros na área de Ginecologia e Obstetrícia e os dois últimos na área de Cirurgia. Dos cinco, apenas Roberto Varga tinha estado anteriormente em Portugal.

Na decisão de Darius Gabriel Rigman pesou o facto de ter conhecimento da existência de bons médicos no HDS, “dispostos a ajudar e ensinar coisas interessantes”.

“Portugal é um país maravilhoso, aqui encontrei pessoas com uma mentalidade muito aberta, com o máximo respeito e profissionalismo”, destaca.

Robert Varga foi influenciado por uma tia que vive em Portugal e que conhece o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HDS. Para o aluno de Medicina, a experiência superou as expectativas: “as pessoas do Hospital são muito simpáticas e, para mim, estudante de um país que não é tão bem visto na Europa, é importante”.

Por sua vez, Daniel Vacarciuc destaca o facto de ter encontrado um país acolhedor, especialmente os médicos do HDS. “É um dos melhores verões da minha vida! De segunda a sexta aprendemos e praticamos o que aprendemos durante três anos de medicina e ao fim de semana visitamos belas cidades e praias”, refere.

Para Paul Adrian Pop, foi a beleza e tranquilidade da cidade que o levaram à escolha do HDS. O aluno afirma estar feliz com a oportunidade e considera que a experiência está ser muito boa. “Estou a aprender muito sobre medicina”, afirma.

Nicolae Dochian Rus escolheu o HDS por influência do seu colega Robert Varga. “ A experiência está a ser extraordinária, sobretudo porque a equipa médica está empenhada na transmissão de conhecimentos.”

Os estágios tiveram início a 11 de julho e terminarão a 11 de setembro.