Produtores do Tejo abrem portas e promovem a arte de vindimar

Nos meses de Agosto e Setembro, a região dos Vinhos do Tejo vão realizar uma série de atividades com o objetivo de promover o enoturismo na região. Tendo como destaque os programas de vindimas, cinco os produtores do Tejo – Adega do Cartaxo; Casa Paciência; Quinta da Atela; Quinta São João Batista, da Enoport Wines; e Encosta Sobral, da Santos & Seixo – vão abrir as suas portas e ensinar a arte de vindimar. Há programas para todos os gostos, que somam à apanha da uva, visitas às adegas, provas de vinhos e/ou almoços e jantares enogastronómicos.

Cada quinta terá o seu próprio programa e respectivo calendário, sendo que todos estão sujeitos a marcação prévia. Na Quinta da Atela, este programa já tem data marcada e acontece no Sábado, dia 10 de Setembro, com início às 09h00 e lotação máxima de 100 pessoas. A Quinta da Atela promete uma manhã plena de actividades e um almoço e início de tarde cheios de animação: recepção de boas-vindas com welcome drink; passeio pelas vinhas em veículo todo-o-terreno, com paragens para identificação de castas e análise sensorial de bagos e grainhas; visita aos diversos espaços de enoturismo, à cave e à adega, onde os entusiastas do vinho vão poder perceber como se processam as uvas até se transformarem em vinho e ter a oportunidade de colocar o ‘pé na uva’. No final, a degustação de um almoço, em regime de buffet, e de uma sobremesa bastante especial: o pudim da Quinta da Atela. Uma refeição acompanhada por vinhos da Quinta da Atela e animação musical. Os participantes recebem uma t-shirt e um chapéu de palha como recordação desta vindima.

Esta visita compreende preços entre os 13,50 euros (10 aos 14 anos) e 27 euros (15 ou mais euros), sendo a visita gratuita para as crianças até aos 9 anos de idade.

Na adega do cartaxo a visita ocorre em Setembro, de segunda a sexta-feira. A casa Paciência está a promover visitas de 15 de Agosto a 30 de Setembro, mediante disponibilidade e marcação. A Quinta São João Batista recebe visitas Sábado, dia 03 de Setembro. E na Encosta do Sobral as visitas serão realizadas em setembro, de segunda a sexta-feira.